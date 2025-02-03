Ольга Смородская: «Спартак» крайне неэффективен на трансфером рынке»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о «Спартаке».

«Расторжения контрактов в «Спартаке»? Не самое лучшая тенденция. «Спартак» крайне неэффективен на трансфером рынке. Клуб проводит мало удачных сделок», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Этой зимой «Спартак» объявил о расторжении контрактов с Томашем Таварешем и Виллианом Жозе.

Красно-белые набрали 37 очков в 18 турах и завершили 2024 год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.