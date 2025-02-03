Дегтярев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«В спортивном руководстве все больше профессиональных управленцев, которые, впрочем, любят спорт и также считают его делом жизни. Александр Дюков в полной мере отражает эту тенденцию, и его переизбрание на пост президента РФС закономерное и ожидаемое в отрасли. Как опытный управленец, он выстроил системную работу, направленную на развитие инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и популяризацию футбола», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза 2 февраля по решению всех 77 организаций — членов РФС.