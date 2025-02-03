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Дегтярев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Даниил Аршавский
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«В спортивном руководстве все больше профессиональных управленцев, которые, впрочем, любят спорт и также считают его делом жизни. Александр Дюков в полной мере отражает эту тенденцию, и его переизбрание на пост президента РФС закономерное и ожидаемое в отрасли. Как опытный управленец, он выстроил системную работу, направленную на развитие инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и популяризацию футбола», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза 2 февраля по решению всех 77 организаций — членов РФС.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
Михаил Дегтярев
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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Краснодар – Кр. Советов
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