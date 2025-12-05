Борис Игнатьев — о Талалаеве: «Он прививает команде свою духовитость»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» оценил игру «Балтики» в сезоне-2025/26.

— На Андрея Талалаева после взлета «Балтики» смотрите уже другими глазами?

— Безусловно. Никто не ожидал, что команда, собранная в Первой лиге, способна в РПЛ этим же составом войти в пятерку лучших. Козыри калининградцев — дисциплина, прессинг и запредельная самоотверженность. Они даже мелкие эпизоды стараются не проигрывать. А если и уступают в единоборствах, никогда не останавливаются, сражаются до конца.

Это в характере самого Талалаева. Он прививает свою духовитость команде. А как у него раскрываются игроки? Не только молодые вроде Сауся и Максима Петрова, но и 30-летний Бевеев, который в «Балтике» за полгода до сборной дорос! Цепкий, быстрый, надежный. Да еще любой аут у чужих ворот превращает в угловой.