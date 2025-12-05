Клубы РПЛ заплатят судьям и инспекторам почти 100 миллионов

Первая часть чемпионата России-2025/26 состоит из 18 туров и 144 матчей. Для их обслуживания РФС задействовал 43 судьи (включая ВАР, АВАР и резервных), 32 ассистента и 17 инспекторов.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам, которые покрываются за счет клубов, составят 96,3 миллиона рублей.

Один матч РПЛ с 1 июля этого года стоит 668 750 рублей (только гонорары, без учета ежемесячной зарплаты).