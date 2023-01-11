Чухлов: «Я еще старых бразильцев выучить не успел, а тут уже новые пришли»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о трансферной политике питерской команды.

«Алберто ушел, Педро пришел... Я и старых бразильцев еще не всех выучил. А тут уже новые. Кого-то продают, кого-то отдают в аренду. Ничего не поймешь. Я понял одно: «Зениту» был нужен центральный защитник. И они его взяли. Если боссы петербуржцев берут 19-летнего парня вместо 33-летнего Ловрена, то на них ответственность за решение», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.