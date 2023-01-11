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Чухлов: «Я еще старых бразильцев выучить не успел, а тут уже новые пришли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о трансферной политике питерской команды.

«Алберто ушел, Педро пришел... Я и старых бразильцев еще не всех выучил. А тут уже новые. Кого-то продают, кого-то отдают в аренду. Ничего не поймешь. Я понял одно: «Зениту» был нужен центральный защитник. И они его взяли. Если боссы петербуржцев берут 19-летнего парня вместо 33-летнего Ловрена, то на них ответственность за решение», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-ya-eshhe-imena-stary-h-brazil-tsev-zenita-ne-vy-uchil-a-uzhe-novy-e-prishli/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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