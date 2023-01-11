Бышовец: «Спартак» сможет навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Мы увидели качество работы Абаскаля. На примере тех же матчей с «Зенитом»: команда держала удар после поражений, потом сама начала побеждать. Тренер показал, что умеет выстраивать рабочую атмосферу, не боится идти на риск, вводя в состав молодых игроков. Они добавили «Спартаку» энтузиазма. Команда объединилась вокруг этих решений. Весной, как мне кажется, «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото», – приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров, «Спартак» отстает от питерской команды на 6 баллов.