Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»

По информации «СЭ», защитник «Рубина» Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России.