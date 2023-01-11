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Сегодня, 14:31

Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник «Рубина» Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России.

Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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