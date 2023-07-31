Бонгонда — первый игрок «Спартака» в 21-м веке, который отличился в трех первых матчах за клуб

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда открыл счет в матче второго тура РПЛ с «Балтикой».

Ранее форвард отдал голевую передачу в дебютном матче с «Оренбургом», а также забил гол в кубковом матче с «Краснодаром».

Таким образом, Бонгонда стал первым игроком «Спартака» в 21-м веке, которому удалось отличиться в трех первых матчах за клуб.