Владимир Гранат: «Захаряну стоит продлить контракт с «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат считает, что хавбек команды Арсен Захарян должен продлить контракт с московским клубом.

«Если Захарян не видит себя в каком-то другом российском клубе, то ему стоит продлить контракт с «Динамо» и прогрессировать вместе с командой», — сказал Гранат «РБ Спорт».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.