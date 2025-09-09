Джику обратился к болельщикам «Спартака» после подписания контракта

Новичок «Спартака» защитник Александер Джику обратился к болельщикам московского клуба.

«Привет, болельщики! Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу», — сказал футболист на видео в Telegram-канале красно-белых.

О переходе Джику из «Фенербахче» было объявлено 9 сентября. 31-летний футболист подписал с московским клубом контракт на два года.

Ганец выступал за турецкий клуб с лета 2023 года. На счету футболиста 75 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.