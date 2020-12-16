Болельщики «Спартака» провели акцию на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в преддверии матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». Фанаты развернули баннер с надписью «Фанат не преступник» и хэштегом «Правда за Амиго».

Фото было опубликовано в Telegram-канале «Новости околофутбола».

1 декабря 2019 года заводящий фан-клуба «Спартака» Валерий Бевз по прозвищу «Амиго» был задержан после игры с «Зенитом». Он был лишен права посещать матчи сроком на полтора года.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»