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Точилин считает Заболотного игроком уровня сборной России

10:53
Александр Точилин. Фото ФК "Сочи"
Александр Точилин. Фото ФК &quot;Сочи&quot;
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Главный тренер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин прокомментировал информацию об уходе форварда Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА.

18 мая владелец сочинского клуба Борис Ротенберг сообщил, что 29-летний нападающий покидает команду.

«Антон выбрал свой путь. Могу только пожелать ему удачи. Он достаточно быстро адаптировался и в принципе вышел на уровень игрока сборной, на который и должен был выйти. Поэтому трудностей в «Сочи» у него не было», — цитируют «Известия» Точилина.

Форвард выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл за сочинцев 27 матчей в Тинькофф РПЛ, забил девять голов при четырех результативных передачах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1166159/aleksei-fomin/razgovory-o-sochi-kak-farm-klube-zenita-dlia-nishchikh

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