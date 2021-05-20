Точилин считает Заболотного игроком уровня сборной России

Главный тренер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин прокомментировал информацию об уходе форварда Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА.

18 мая владелец сочинского клуба Борис Ротенберг сообщил, что 29-летний нападающий покидает команду.

«Антон выбрал свой путь. Могу только пожелать ему удачи. Он достаточно быстро адаптировался и в принципе вышел на уровень игрока сборной, на который и должен был выйти. Поэтому трудностей в «Сочи» у него не было», — цитируют «Известия» Точилина.

Форвард выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл за сочинцев 27 матчей в Тинькофф РПЛ, забил девять голов при четырех результативных передачах.