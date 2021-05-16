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Бояринцев считает, что «Зенит» может достойно представлять Россию в Европе

20:43
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Бывший игрок «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев оценил выступление «Зенита» в завершившемся сезоне. Сине-бело-голубые стали победителями Тинькофф чемпионата России.

«В том, что «Зенит» так комфортно заканчивал чемпионат, конечно, виноваты и его ближайшие преследователи, — цитирует Бояринцева «Газета.Ru» 16 мая. — И у «Спартака» были невынужденные потери очков, и у «Локомотива». Но в целом, мы уже спокойно относимся к тому, что во внутреннем чемпионате у сине-бело-голубых нет проблем.

Скорее, болельщики хотят видеть «Зенит» успешным на европейской арене. Да, в России у него есть безоговорочное лидерство, хороший подбор игроков для РПЛ. Обсуждать выступление «Зенита» в чемпионате России особенно даже не хочется, но я желаю команде в следующем сезоне успехов именно в Европе. Он может представлять Россию достойно и успешно».

«Зенит» занял первое место, набрав 65 очков в 30 матчах. Вторым стал «Спартак» (57 очков). На третьем месте «Локомотив» (56).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/16/n_15985448.shtml?utm_source=gazeta-top-news&utm_medium=lastnews&utm_campaign=desktop

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