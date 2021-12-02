«Урал» может отправить Шалимова в отставку

«Урал» может уволить главного тренера команды Игоря Шалимова, сообщает Sport24.

По данным источника, один из кандидатов ему на замену — Кирилл Новиков. 52-летний Шалимов работает с «Уралом» с 10 августа 2021 года. Команда набрала 13 очков в 16 турах и занимает последнее, 16-е место в Тинькофф РПЛ.

В 17-м туре чемпионата России «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 4 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.