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«Урал» может отправить Шалимова в отставку

20:25
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«Урал» может уволить главного тренера команды Игоря Шалимова, сообщает Sport24.

По данным источника, один из кандидатов ему на замену — Кирилл Новиков. 52-летний Шалимов работает с «Уралом» с 10 августа 2021 года. Команда набрала 13 очков в 16 турах и занимает последнее, 16-е место в Тинькофф РПЛ.

В 17-м туре чемпионата России «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 4 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-02-ural-v-blizhaysheye-vremya-mozhet-otpravit-shalimova-v-otstavku

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Евгений Петров все материалы автора

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