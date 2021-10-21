В «Химках» не исключают выход Глушакова в стартовом составе в матче с «Динамо»

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Глушаков продолжает восстановление. Надеемся, что к матчу с «Динамо» он будет полностью готов. Возможно ли его появление в стартовом составе? Не исключаем этого», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Химки» пройдет в пятницу, 22 октября. Начало — 19.00 по московскому времени.