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В «Химках» не исключают выход Глушакова в стартовом составе в матче с «Динамо»

16:50
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Глушаков продолжает восстановление. Надеемся, что к матчу с «Динамо» он будет полностью готов. Возможно ли его появление в стартовом составе? Не исключаем этого», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Химки» пройдет в пятницу, 22 октября. Начало — 19.00 по московскому времени.

Динамо — Химки

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры