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Фанаты «Динамо» скандировали имя Овечкина во время матча с «Сочи»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин с сыном на матче «Динамо» — «Сочи».
Фото «СЭ»

Болельщики футбольного «Динамо» скандировали имя Александра Овечкина после удара в гонг от хоккеиста в концовке матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:5).

Нападающий «Вашингтона» посетил игру «Сочи» вместе со своим старшим сыном.

Ранее Овечкин прокомментировал бронзовые медали «Динамо».

Бело-голубые проиграли «Сочи» со счетом 1:5 и по итогу чемпионата стали третьими. Серебро досталось команде Владимира Федотова.

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ТБ 2.5

20%

1.43

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13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

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Химки 2
Спартак 1
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Х

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Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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