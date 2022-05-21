Фанаты «Динамо» скандировали имя Овечкина во время матча с «Сочи»

Болельщики футбольного «Динамо» скандировали имя Александра Овечкина после удара в гонг от хоккеиста в концовке матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:5).

Нападающий «Вашингтона» посетил игру «Сочи» вместе со своим старшим сыном.

Ранее Овечкин прокомментировал бронзовые медали «Динамо».

Бело-голубые проиграли «Сочи» со счетом 1:5 и по итогу чемпионата стали третьими. Серебро досталось команде Владимира Федотова.