«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в заключительном матче сезона РПЛ

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

В составе железнодорожников в начале второго тайма гол забил Рифат Жемалетдинов, замкнув подачу со штрафного от Наира Тикнизяна.

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели за первый тайм дважды бил в каркас ворот Гильерме.

По итогам сезона «Локомотив» занял шестое место, набрав 48 очков. «Крылья Советов» — 41 очко.