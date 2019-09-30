Болельщик получил год колонии-поселения за стычку с омоновцем

Суд приговорил болельщика Дениса Первачука к году лишения свободы в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОН на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

В перерыве матча 4-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Краснодар», прошедшего 3 августа в Санкт-Петербурге и завершившегося вничью 1:1, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. Позднее в социальных сетях появилось видео инцидента. В течение недели были задержаны трое участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным следствия, Первачук нанес заместителю командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного удара рукой в лицо.

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