Болельщик ЦСКА Гарик Харламов приехал на матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Болельщик ЦСКА Гарик Харламов рассказал, зачем приехал на игру 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Надеюсь, голы будут. Буду болеть за хороший футбол. Я вообще ЦСКА поддерживаю. Так что я тут засланный казачок. Думаю, будет 2:1. А в чью пользу — посмотрим», — заявил Харламов.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.