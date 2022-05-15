Аршавин: «Как мне ролик «Спартака»? Мы уже ответили на это видео чемпионством»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал клип «Спартака» перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против петербургского клуба.

«Как мне ролик «Спартака»? Мы уже ответили на это видео чемпионством», — сказал Аршавин.

14 мая красно-белые опубликовали ролик на песню культовой питерской рок-группы «Короли и Шут» имеет множество отсылок и подтекстов. К примеру, в одном из эпизодов появляется комната с ВАР.