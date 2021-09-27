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Болельщица «Краснодара» с инвалидностью обвинила сотрудника клуба в хамском поведении

13:42
Стадион «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщица «Краснодара» с инвалидностью обвинила сотрудника клуба по работе с маломобильными болельщиками Геннадия Щербину в хамском поведении. Она сняла на видео конфликт, который произошел во время матча «Краснодар» — «Сочи».

«Перед окончанием матча «Краснодар» — «Сочи» я вернулась на свое место и ко мне подошла стюард, помощница Щербины. Она сказала, что я должна спускаться на спецтранспорте ко входу номер 16. Я у нее спросила, можно ли мне доехать на спецтранспорте до парковки, потому что начинался дождь. Она сказала, что уточнит у Щербины.

Щербина подбежал и стал на меня ругаться, что нельзя пользоваться разным спецтранспортом. Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон. Я всегда записываю матчи и выставляю моменты с забитыми голами в соцсети. Он стал вырывать у меня телефон из рук, хотя по требованиям Роспотребнадзора не мог ко мне даже подходить ближе, чем на 1,5 метра. Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа, и Щербина вернул телефон", — написала девушка под опубликованным видео.

В матче девятого тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» победил «Сочи» со счетом 3:0.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=l5FuKvlAt7E

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Екатерина Савостина все материалы автора

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