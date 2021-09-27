Червиченко поддержал Хашига: «Всю судейскую бригаду пора отправить на пенсию. Пусть открывают телеграм-каналы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на резкое высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о работе арбитров в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Хашиг абсолютно прав. «Краснодар» вчера пытались прибить, но не получилось. Первый эпизод при очень большом желании можно было притянуть за уши, но второй — фантазия из фантазий. Чем занимался кренделек, смотрящий за эпизодами? Клубы должны иметь право высказываться о том беспределе, который творят эти черти в черном. Я давно говорил, что Безбородова надо отстранять от судейства. Всю эту бригаду пора отправить на пенсию. Пусть открывают себе телеграм-каналы и в них что-то обсуждают», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Хашиг заявил, что видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Сочи» Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью матча Игоря Панина в спорных моментах. В игре были удалены два игрока «быков» — защитник Урош Спаич и полузащитник Александр Черников.