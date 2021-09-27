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Дмитрий Губерниев: «Кто думает, что гражданство Рамиреса — ответ западным хейтерам, тот дурак»

13:11
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Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о получении российского гражданства защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом.

«Это хорошо на самом деле. Думаю, получил — молодец. Если спортсмену удалось получить российское гражданство, надо думать про интересы российского спорта, нашего российского клуба. Говоря о тех, кто думает о том, что это ответ западным хейтерам и о том, кто больше гражданство получит, тем лучше, ответ им один: если думать о хейтерах — ты дурак», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Ранее Кристиан Рамирес объяснил получение гражданства облегчением многих вопросов по жизни. Также он допустил, что будет работать в России после завершения спортивной карьеры.

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Сергей Федоров все материалы автора

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