Более 80 болельщиков «Спартака» оштрафованы

Несколько десятков болельщиков «Спартака» будут оштрафованы за свое поведение на улицах Санкт-Петербурга перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Как стало известно «Фонтанке», к утру 1 декабря в отделениях побывали 86 футбольных фанатов. Из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев. Почти все покидали кабинеты с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.

Накануне во время игры молодежных составов оперативниками центра «Э» были задержаны шесть болельщиков московского клуба.

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