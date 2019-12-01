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Более 80 болельщиков «Спартака» оштрафованы

12:51
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Несколько десятков болельщиков «Спартака» будут оштрафованы за свое поведение на улицах Санкт-Петербурга перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Как стало известно «Фонтанке», к утру 1 декабря в отделениях побывали 86 футбольных фанатов. Из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев. Почти все покидали кабинеты с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.

Накануне во время игры молодежных составов оперативниками центра «Э» были задержаны шесть болельщиков московского клуба.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/12/01/016/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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