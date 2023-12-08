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Сегодня, 15:11

Боков уверен, что «Спартак» и «Локомотив» могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке с «Краснодаром», а также назвал команды, которые могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата.

«Во-первых, я думаю, «Зенит» по любому опередит «Краснодар». После 18-го тура «Зенит» станет единоличным лидером чемпионата. Краснодарцам будет тяжелее весной, у них и так уже результаты идут на спад. Но петербуржцам еще рано почивать на лаврах, сезон надо довести до ума. Но мы как будто не думаем о других командах кроме «Краснодара» и «Зенита». Другие клубы могут ворваться в чемпионскую гонку. Мы совсем забыли про ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Они могут провести хорошую подготовку на сборах и начать сильнее преследовать лидеров. «Зенит» уже много лет подряд становится чемпионом, но с каждым годом им это сделать труднее. Остальные команды подтянулись и дают бой», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Зенит» — второй (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко). «Локомотив» находится на шестой строчке с 28 очками и на один балл опережает «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-zenit-operedit-krasnodar-a-cska-spartak-i-lokomotiv-mogut-vorvatsya-v-chempionskuyu-gonku-vesnoi-313170/
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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