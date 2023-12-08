Боков уверен, что «Спартак» и «Локомотив» могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке с «Краснодаром», а также назвал команды, которые могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата.

«Во-первых, я думаю, «Зенит» по любому опередит «Краснодар». После 18-го тура «Зенит» станет единоличным лидером чемпионата. Краснодарцам будет тяжелее весной, у них и так уже результаты идут на спад. Но петербуржцам еще рано почивать на лаврах, сезон надо довести до ума. Но мы как будто не думаем о других командах кроме «Краснодара» и «Зенита». Другие клубы могут ворваться в чемпионскую гонку. Мы совсем забыли про ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Они могут провести хорошую подготовку на сборах и начать сильнее преследовать лидеров. «Зенит» уже много лет подряд становится чемпионом, но с каждым годом им это сделать труднее. Остальные команды подтянулись и дают бой», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Зенит» — второй (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко). «Локомотив» находится на шестой строчке с 28 очками и на один балл опережает «Спартак».