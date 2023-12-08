Камоцци заявил, что не вернулся бы в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, заявил, что не вернулся бы в «Спартак»

«Для меня «Спартак» — это Леонид Арнольдович и Зарема Салихова. Так что нет, я бы сейчас не вернулся в «Спартак», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

На данный момент «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 24 очка за 15 туров. В субботу, 25 ноября, московская команда сыграет против «Балтики».