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Сегодня, 15:21

Камоцци: «Для меня «Спартак» — это Федун, так что не вернулся бы в клуб»

Камоцци заявил, что не вернулся бы в «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, заявил, что не вернулся бы в «Спартак»

«Для меня «Спартак» — это Леонид Арнольдович и Зарема Салихова. Так что нет, я бы сейчас не вернулся в «Спартак», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

На данный момент «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 24 очка за 15 туров. В субботу, 25 ноября, московская команда сыграет против «Балтики».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dlya-menya-spartak-e-to-fedun-tak-chto-ne-vernulsya-by-v-klub/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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