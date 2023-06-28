Боков: «Пиняев поставил себе очень высокую планку, поэтому ее нужно все время поддерживать»

Тренер молодежной команды ЦСКА Максим Боков прокомментировал признание форварда «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом в РПЛ.

«Я согласен. Он планку себе поставил очень высокую на самом деле. Поэтому ее нужно все время поддерживать, а иначе это все будет впустую», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».

Московская команда по итогам минувшего сезона заняла 8-е место в чемпионате России.