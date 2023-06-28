Стипиди рассказал, что предлагал Кузяева в ПАОК три года назад
Футбольный селекционер Павел Стипиди высказался о перспективах полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
«Когда у Кузяева первый раз закончился контракт с «Зенитом», его агент разговаривал со мной, и я предложил Кузяева Саввиди в ПАОК. На самом деле так было. Я участвовал в этом процессе, но не руководил процессом ни в коем случае. Не знаю, отец Далера Кузяева или он сам принял решение, что чемпионат Греции для них слабый, и какие-то финансовые моменты их не устроили. Они тогда отказались и заявили, что пойдут только в чемпионат из топ-пять. Тогда я сказал агенту Кузяева, что он никуда не попадет и вернется опять в «Зенит». Он хороший футболист, никаких вопросов к нему нет. Но он не должен забывать, какой у него возраст. И на что он сегодня рассчитывает? Ну на какие клубы из топ-пять?» — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.
В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, отметился 5 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
Ранее стало известно, что «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение о трансфере.
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