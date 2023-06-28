В Турции сообщили, почему Кузяев не переходит в «Бешикташ»: «Ждет предложений из Испании и Италии»
Спортивный журналист Серкан Дикме объяснил «СЭ», почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не переходит в «Бешикташ».
«Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа: ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии", — сказал Дикме «СЭ».
30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2022/23 Кузяев провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
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5
|Ахмат
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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