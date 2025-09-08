Агент Тюкавина: «Есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со «Спартаком»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

— «СЭ» сообщал, что Константин провел первый матч с марта. Это важная история. Какое у него состояние?

— Постоянно с ним общаюсь. Он уже, считай, последний месяц в общей группе. Без ограничений работает с командой. Все равно надо почувствовать: одно дело тренировочный процесс, а любая игра, с кем бы ни выходил, это выброс адреналина. Не хочу ничего загадывать. Есть врачи, но, думаю, есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со «Спартаком».

«СЭ» сообщал, что Тюкавин 7 сентября принял участие в товарищеском матче «Динамо» с молодежной командой бело-голубых (2:1). 23-летний форвард впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в Ростове-на-Дону.

13 сентября «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ.