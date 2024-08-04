Кафанов: «Довбне надо набраться терпения и ждать шанса в «Спартаке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы голкипера Александра Довбни в «Спартаке».

«Переход Довбни в «Спартак»? В этой команде два сильных вратаря. Александру надо набраться терпения. Остается только ждать своего шанса», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о подписании 37-летнего голкипера 26 июля. Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.