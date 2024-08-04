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Кафанов: «Довбне надо набраться терпения и ждать шанса в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы голкипера Александра Довбни в «Спартаке».

«Переход Довбни в «Спартак»? В этой команде два сильных вратаря. Александру надо набраться терпения. Остается только ждать своего шанса», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о подписании 37-летнего голкипера 26 июля. Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Довбня (Спартак)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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