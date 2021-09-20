Ближайшие матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
20 сентября матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в университете Перми, сообщает пресс-служба лиги.
«В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди.
Российская премьер-пига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания", — говорится в сообщении лиги в Telegram.
Стрельба произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По информации следственного комитета, стрельбу открыл студент. Восемь человек погибли, еще несколько человек пострадали.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю