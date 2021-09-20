Радимов считает, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Спартака»
Экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ армейцев со «Спартаком».
«И у тех и у других есть потери. Что Фернандес, что Зобнин — очень важные игроки.
Не считаю потерей Соболева. Сегодняшнего Соболева — точно. А вообще, если человек не проходит в стартовый состав команды, которая на восьмом-девятом месте, не думаю, что это потеря.
Заболотный показал свой уровень, это очень крепкий игрок. Но потери всегда есть у всех. Если на них обращать внимание, то о чем тут можно говорить?
В целом команды примерно равны, проблемы есть у обеих, но у армейцев есть небольшое преимущество за счет своего стадиона, поэтому у них больше шансов на победу, чем у «Спартака», — цитируют Радимова «Известия».
Центральный матч 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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