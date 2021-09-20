Радимов считает, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ армейцев со «Спартаком».

«И у тех и у других есть потери. Что Фернандес, что Зобнин — очень важные игроки.

Не считаю потерей Соболева. Сегодняшнего Соболева — точно. А вообще, если человек не проходит в стартовый состав команды, которая на восьмом-девятом месте, не думаю, что это потеря.

Заболотный показал свой уровень, это очень крепкий игрок. Но потери всегда есть у всех. Если на них обращать внимание, то о чем тут можно говорить?

В целом команды примерно равны, проблемы есть у обеих, но у армейцев есть небольшое преимущество за счет своего стадиона, поэтому у них больше шансов на победу, чем у «Спартака», — цитируют Радимова «Известия».