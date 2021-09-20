Дерби ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в связи с трагедией в Перми
Дерби ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в связи с трагедией в университете Перми, сообщает пресс-служба армейцев.
«ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
Сегодняшнее дерби начнется с минуты молчания", — говорится в Twitter клуба.
20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла стрельба. По информации следственного комитета, стрельбу на территории учебного заведения открыл студент. Восемь человек погибли, еще несколько человек пострадали.
Центральный матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
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