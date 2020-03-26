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Ближайшее собрание РПЛ пройдет в удаленном режиме

14:14
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Ближайшее общее собрание РПЛ пройдет в удаленном режиме, сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

— Ясно, что общее собрание клубов РПЛ будет в режиме удаленной связи, ничего страшного в этом нет, — цитируют «РИА «Новости» Медведева. — Что касается легитимности принимаемых решений, голосований на собрании, думаю, никто их оспаривать не будет в этой ситуации. По дате информации нет.

17 марта на общем собрании РПЛ объявила о приостановке чемпионата России до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200326/1569183468.html

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