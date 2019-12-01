«Благодаря вам мы обыграли «Спартак». Сутормин поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку
21:43
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. 25-летний россиянин вышел на замену на 63-й минуте встречи.
— Всех с очень важной победой. Спасибо вам за поддержку, благодаря вам мы обыграли «Спартак», — сказал Сутормин.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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