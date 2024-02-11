Бителло назвал самого сильного партнера по команде: «Он как Бог»

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» назвал футболиста, на которого равняется, а также самого сильного партнера.

— Кто был твоим кумиром в детстве?

— Когда был маленький, очень нравились Роналдинью и Неймар, я пытался им подражать. А сейчас назову Тьяго Алькантара из «Ливерпуля». Мне очень нравится манера его игры. Как он исполняет стандарты, как обращается с мячом — отдает передачи, бьет по воротам. Сейчас, наверное, он является моим кумиром.

— Самый сильный партнер, с кем играл в одной команде?

— Несомненно, это Луис Суарес. Я и до этого всегда следил за ним, когда он играл в других командах. А потом повезло вместе выступать за «Гремио». Суарес вообще как Бог. У него очень многому можно было научиться. Играть с Луисом было одно удовольствие.

24-летний Бителло перешел из «Гремио» в «Динамо» в сентябре 2023 года, подписав контракт на 5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.