Бителло выбрал между Холанном и Месси

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн должен был получить награду от FIFA The Best за 2023 год.

— Недавно многие спорили о том, заслужил ли Месси награду от FIFA The Best за 2023 год. Твое мнение?

— Что касается Месси — это легенда. Вообще лучший игрок. Ну, один из лучших вместе с Криштиану Роналду и Неймаром, тут спора нет. Но если брать именно прошлый год, то я с теми, кто считает, что справедливее было бы отдать награду Холанну. Все-таки он проявил себя ярче и взял куда больше трофеев, — сказал Бителло в интервью «СЭ».

По итогам 2023 года нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии The Best получил награду «Лучший футболист», а главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола — «Лучший тренер».