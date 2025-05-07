Футбол
7 мая, 18:25

Бискупович стал новым заместителем спортивного директора «Спартака»

Алина Савинова
Марко Бискупович.
Фото ФК «Спартак»

Бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

В московском клубе 35-летний функционер возглавит новый отдел рекрутинга. Спортивным директором «Спартака» с января этого года является испанец Франсис Кахигао.

«Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», — говорится в сообщении клуба.

У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.

После 27 туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице с 51 очком.

Источник: https://t.me/fcsmtg/21510
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • Игорь Малышев

    Спартак привлекает хрен пойми каких менеджеров, они покупают хрен пойми каких игроков (напомните, кто больше забил, Лещук или Ливай Гарсия?), а потом фанаты Спартака дружно кричат, что все чемпионства Зенита получены исключительно за счёт админресурса. И ведь действительно, за счёт чего же ещё?

    08.05.2025

  • kapran

    как говорят ; очередной масложор

    07.05.2025

  • Highlander

    И только Саша Мостовой сидит без работы. Даже в телевизор не зовут.

    07.05.2025

  • shpasic

    16 апреля, 08:41. Источник: экс-игрок сборной Чили по приглашению Кахигао будет работать в «Спартаке»: "Бывший защитник сборной Чили Марко Биспукович займет административную должность в «Спартаке», сообщает La Tercera".

    07.05.2025

  • shpasic

    вы же писали, что он Биспукович!

    07.05.2025

  • bishevcky

    "Импортозамещение" по-спартаковски.

    07.05.2025

  • Леший

    Мостового и сюда не назначили. Что ж такое деется.))

    07.05.2025

    • Футболисты «Динамо» возложили цветы к мемориалу у «ВТБ Арены» в честь Дня Победы

    Жоазоиньо: «Галицкий — умный и разбирающийся в футболе человек. Он заслуживает трофей с «Краснодаром»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

