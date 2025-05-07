Бискупович стал новым заместителем спортивного директора «Спартака»

Бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

В московском клубе 35-летний функционер возглавит новый отдел рекрутинга. Спортивным директором «Спартака» с января этого года является испанец Франсис Кахигао.

«Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», — говорится в сообщении клуба.

У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.

После 27 туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице с 51 очком.