Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Семин считает, что инцидент с корреспондентом не должен повлиять на игру Дзюбы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту.

«Я не знаю, нужно ли «Локомотиву» вводить санкции к Дзюбе из-за этой ситуации, в клубе разберутся сами, какие тут действия нужны. Может быть, Дзюба и не виноват в этой ситуации, может быть такое, что и журналист спровоцировал, все может быть», — приводит ТАСС слова Семина.

Также он ответил на вопрос, скажется ли эта ситуация на московской команде и самом футболисте.

«Может ли такая шумиха сказаться на «Локомотиве»? Чем она может сказаться? Если они хорошо подготовлены к сезону, они будут хорошо играть, если плохо подготовлены, то будут плохо играть. Вот и вся ситуация, она очень простая, ничего сверхъестественного не произошло, были эмоции игрока, вот и все. Скажется ли на Дзюбе? Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», — добавил специалист.

16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента. Позже председатель комитета Артур Григорьянц сообщил, что нападающий признал вину за данный инцидент.

Источник: https://tass.ru/sport/18523711
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Салуквадзе: «Рахимов — хороший тренер. Надеюсь, в предстоящих матчах у «Рубина» будет хороший результат»
Мостовой заявил, что «Спартак» способен навязать борьбу «Зениту» в РПЛ
«Локомотив» сделал заявление после дисквалификации Дзюбы на два матча условно за оскорбления журналиста
Билялетдинов уверен, что инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на «Локомотив»
Нигматуллин поддержал решение КДК по Дзюбе: «Дружка Слуцкого тоже можно добавить в эту историю»
Журналист Бородин: «Слова Слуцкого меня задели»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин: «Захарян талантливый футболист. Пусть у него все получится в «Реал Сосьедад»

Билялетдинов уверен, что инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости