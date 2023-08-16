Семин считает, что инцидент с корреспондентом не должен повлиять на игру Дзюбы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту.

«Я не знаю, нужно ли «Локомотиву» вводить санкции к Дзюбе из-за этой ситуации, в клубе разберутся сами, какие тут действия нужны. Может быть, Дзюба и не виноват в этой ситуации, может быть такое, что и журналист спровоцировал, все может быть», — приводит ТАСС слова Семина.

Также он ответил на вопрос, скажется ли эта ситуация на московской команде и самом футболисте.

«Может ли такая шумиха сказаться на «Локомотиве»? Чем она может сказаться? Если они хорошо подготовлены к сезону, они будут хорошо играть, если плохо подготовлены, то будут плохо играть. Вот и вся ситуация, она очень простая, ничего сверхъестественного не произошло, были эмоции игрока, вот и все. Скажется ли на Дзюбе? Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», — добавил специалист.

16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента. Позже председатель комитета Артур Григорьянц сообщил, что нападающий признал вину за данный инцидент.