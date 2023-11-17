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Сегодня, 12:38

Билялетдинов рассказал, что его удивил «Краснодар» в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о командах, которые удивили и разочаровали его по итогам первого круга РПЛ.

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». Они не могут нащупать свою игру. Все-таки 15 матчей — большая дистанция. Пока у них не получается внести коррективы в игру. «Факел» и «Пари НН» с этой задачей справились более-менее, начали набирать очки. А эти команды пока в тупике. Удивил меня «Краснодар», который сумел сохранить свое первое место по итогам первого круга. Будет интересно посмотреть, как они додержатся до зимней паузы и весной войдут в чемпионат. Хватит ли у команды опыта и ресурсов? Все-таки у «Краснодара» на хвосте «Зенит», это опытный борец за чемпионство, и тут опыт на стороне петербуржцев. Посмотрим, что им сможет предоставить «Краснодар», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-v-pervom-kruge-rpl-razocharovali-akhmat-i-sochi-a-krasnodar-udivil-306435/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Семак согласился со словами Миллера после матча с «Краснодаром»: «В концовке были ближе к победе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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