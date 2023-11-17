РПЛ сообщила об изменениях в расписании 17-го тура

РПЛ и РФС внесли изменения в расписание 17-го тура после обращения основного вещателя.

В целях упрощения логистики передвижных телевизионных станций изменилось время начала матчей «Факел» — «Балтика» и «Пари НН» — «Урал», которые состоятся в субботу, 2 декабря. Игра в Воронеже стартует в 14.00 (вместо 19.30), а в Нижнем Новгороде — в 19.30 (вместо 14.00).

После 15 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 32 очка, следом идет «Зенит» с 30 баллами и «Динамо» (25).