Билялетдинов не смог выделить фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Я не видел «Зенит» в зимнюю паузу, видел только игру «Спартака». Но официальный матч — это совсем другая история. «Спартак» не выигрывает у «Зенита» в Санкт-Петербурге 12 лет? Все серии когда-то заканчиваются. Я бы тут фаворита не выделял. От игры «Спартака» осталось свежее впечатление. Сохранят ли футболисты эту скорость и качество игры надолго — это вопрос. То, что я видел, мне понравилось, команда неплохо готова. Посмотрим, насколько ей этого хватит», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 19.30 (мск).

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Спартак» идет на пятой строчке с 30 очками.