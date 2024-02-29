«Факел» реализовал 8 тысяч абонементов на весеннюю часть сезона РПЛ

«Факел» реализовал 8 тысяч абонементов на домашние матчи весенней части сезона РПЛ.

«Благодарим наших любимых болельщиков за поддержку, она для команды бесценна. Всех ждём на стадионе!» — заявили в пресс-службе клуба Metaratings.ru.

После 18 туров «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком.

В первом матче после окончания зимней паузы воронежцы сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 3 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 мск.