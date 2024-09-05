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Билялетдинов нашел сходство в игре Батракова и Глушенкова

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Тренер отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» сравнил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Начнем с того, что они по возрастной категории разные, поэтому сложно сравнивать, а сходство в том, что они оба ищут мяч в зонах между линиями. По отдельным действиям надо смотреть. Все-таки Максим — более опытный футболист, не первый сезон в РПЛ. Батракова мы можем хвалить, главное — не перехваливать. Кто из них больше влияет на результат? Влияют единицы в мире. Оба футболиста делают свою работу, находятся в хорошей форме, остальные игроки на поле тоже вносят вклад. Когда есть определенный симбиоз между игроками — получается хорошая картинка. Пока прошло слишком мало туров, чтобы говорить о влиянии, нужно посмотреть на длинной дистанции», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. На счету Глушенкова 7 игр за «Зенит» во всех турнирах, в них футболист смог отметиться 9-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей.

(Александр Абустин)

Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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