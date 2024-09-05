«Рубин» не получал официальной информации о переносе матча с «Динамо»

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о возможном переносе матча 12-го тура РПЛ с московским «Динамо».

Ранее «БИЗНЕС Online» сообщил о том, что федеральный оргкомитет из-за предстоящего саммита БРИКС в Казани поручил перенести из города все спортивно-массовые мероприятия, запланированные на срок с 10 октября по 1 ноября.

«Мы пока не получали официальной информации о переносе», — заявили Sport24 в пресс-службе «Рубина».

Матч 12-го тура РПЛ между казанцами и «Динамо» должен пройти 20 октября.