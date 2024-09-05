Билялетдинов считает, что Батракова рано сравнивать с Лоськовым

Тренер отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сравнении полузащитника железнодорожников Алексея Батракова с бывшим игроком клуба Дмитрием Лоськовым.

«Не буду никого ни с кем сравнивать. Каждый футболист со своим лицом. Просто есть позиции, которые плюс-минус совпадают на поле и имеют определенные требования, поэтому многим могут показаться похожими. Рано сравнивать с Лоськовым — он легенда нашего чемпионата и «Локомотива». Мог передачи с закрытыми глазами отдавать, не владея великолепными физическими данными. Он реализовал свои плюсы на продолжительном этапе. Батракову надо еще очень много чего испытать и в себе развить, чтобы мы могли его сравнить с таким футболистом, как Лоськов. Пожелаем удачи ему, он в начале пути, и чтобы ни в коем случае не было никаких звездных болезней у него или каких-то сравнений, которые зачастую мешают», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Лоськов выступал за железнодорожников с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года он провел прощальный матч за московский клуб.

(Александр Абустин)