Билялетдинов: «Хочется закатить глазки и помечтать, что борьба за чемпионство в РПЛ еще есть»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Больше всего я сейчас слежу за «Краснодаром», «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. Этот квартет участвует в распределении мест наверху. Если «Зенит» выиграет, а соседи оступятся, то отрыв уже будет слишком большой. Этот разрыв будет уже не ликвидировать. Хочется верить, что борьба за чемпионство еще есть. Хочется закатить глазки и помечтать об этом. Может, я это и зря делаю, потому что «Зенит» свою полосу расхлябанности прошел, когда клуб недорабатывал. Они тому же «Локомотиву» очки дома отдавали. Сомневаюсь, что подобное еще. Остальным будет сложно, но хочется верить, что очки у «Зенита» отберут, и борьба обострится», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков. На второй строчке «Краснодар», у которого на одно очко меньше. На третьем месте с 38 очками «Динамо».