Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно

Как стало известно «СЭ», назначение 51-летнего голландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.

Ранее СМИ сообщали, что Янсен вместе с бывшим тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем являются главными кандидатами на пост наставника «Спартака».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.