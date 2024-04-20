Балахнин: «Уход Карпина в «Спартак» может стать сильным ударом для «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал слухи о том, что Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

«Потенциальный уход Карпина в «Спартак» может оказаться серьезной потерей и сильным ударом для «Ростова». Все уже видели, как было без него», — приводит слова Балахнина Legalbet.

35-летний Гильермо Абаскаль покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В ближайшем туре чемпионата России москвичи сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча пройдет 21 апреля. Начало — в 20.30 мск.